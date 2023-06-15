Главная > Сравнение ноутбуков > Gram 15 (2023) или ThinkPad L15 Gen 4 – что лучше выбрать?

LG Gram 15 (2023) против Lenovo ThinkPad L15 Gen 4

56 из 100
LG Gram 15 (2023)
VS
51 из 100
Lenovo ThinkPad L15 Gen 4
LG Gram 15 (2023)
Lenovo ThinkPad L15 Gen 4
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 80 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 15 (2023) и Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 15 (2023)
  • Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (1.14 и 1.77 кг)
  • На 195% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11982 vs 4061 баллов
  • Комплектуется на 33.5 Вт*ч большей батареей (80 и 46.5 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (794 и 854 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad L15 Gen 4
  • Видеокарта показывает в среднем на 33-45% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 15 (2023)
vs
ThinkPad L15 Gen 4

Корпус

Вес 1.14 кг 1.77 кг
Размеры 356.1 x 222.9 x 17.4 мм 360.2 x 237 x 19.93 мм
Площадь 794 см2 854 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~78.6%
Боковые рамки 5.4 мм 7.4 мм
Цвета Черный, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
Gram 15 (2023) +40%
350 нит
ThinkPad L15 Gen 4
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 / 100 Вт
Вес зарядного устройства 285 граммов 360 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 5 (1P + 4E)
Потоков 16 6
L3-кэш 18 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (48 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU - 1320 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 6 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 48 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 16
Производительность GPU
Gram 15 (2023)
1.69 терафлопс
ThinkPad L15 Gen 4 +60%
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 6000 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 5.6 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. LG Gram 15 (2023) или Apple MacBook Pro 14 (2021)
2. LG Gram 15 (2023) или SuperSlim 15.6" (2023)
3. LG Gram 15 (2023) или Gram 17 (2023)
4. LG Gram 15 (2023) или Gram 14 (2023)
5. LG Gram 15 (2023) или Samsung Galaxy Book 3 Pro (16")
6. Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 или L14 Gen 4
7. Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 или Samsung Galaxy Book 3
8. Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 или Dell Latitude 5540
9. Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 или IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
10. Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 или L13 Gen 4
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 и LG Gram 15 (2023) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры