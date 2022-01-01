Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1080 1600 x 900 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1220P Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 16 (2021) Существенно легче – весит на 910 граммов меньше (1.19 и 2.1 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (80 и 50 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)

На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (885 и 1015 см2) Причины выбрать Asus Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.19 кг 2.1 кг Размеры 356.6 x 248.3 x 16.9 мм 399.3 x 254.3 x 19.8 мм Площадь 885 см2 1015 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.8% ~81.2% Боковые рамки 6 мм 8.2 мм Цвета Черный, Серебристый, Зеленый Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 - Уровень шума 31.1 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 1600 x 900 Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1483:1 - Цветовой охват sRGB 99.8% - Охват Adobe RGB 83.7% - Охват DCI-P3 95.8% - Время отклика 32 мс - Максимальная яркость Gram 16 (2021) +40% 350 нит Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) 250 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 50 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 / 90 Вт Вес зарядного устройства 292 грамма -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel UHD Graphics (64EU) TGP 15 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 512 Блоки текстурирования (TMUs) 24 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 16 Производительность GPU Gram 16 (2021) 0.84 терафлопс Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) +70% 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 12GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos - Нет Макс. громкость 76.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.6 мм 1.4 мм Тачпад Размер 13.2 x 8.2 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.