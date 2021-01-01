LG Gram 16 (2021) против Dell Alienware m17 R4
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать LG Gram 16 (2021)
- Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (1.48 и 2.5 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (885 и 1178 см2)
- На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
Причины выбрать Dell Alienware m17 R4
- Видеокарта показывает в среднем на 568-775% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- На 73% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3457 vs 2000 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (86 и 80 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.48 кг
|2.5 кг
|Ширина
|356.6 мм
|399.8 мм
|Высота
|248.3 мм
|294.6 мм
|Толщина
|16.9 мм
|16.9-22 мм
|Площадь
|885 см2
|1178 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.8%
|~70%
|Боковые рамки
|6 мм
|8.4 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый
|Белый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1483:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват DCI-P3
|99%
|-
|Время отклика
|-
|7 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|65 Вт
|240 / 330 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x4W
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.6 мм
|-
|Размер
|-
|10.4 x 7.8 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Gram 16 (2021) +5%
1310
1246
Geekbench 5 (многоядерный)
4346
Alienware m17 R4 +72%
7472
Cinebench R20 (одноядерный)
Gram 16 (2021) +2%
510
499
Cinebench R20 (многоядерный)
2000
Alienware m17 R4 +73%
3457
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|780-1215 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1290-1620 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|15.97 терафлопс
|Объем видеопамяти
|0 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|System Shared
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|256 бит
|Частота памяти
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
|Шейдерных блоков
|640
|5120
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|2933 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|3
|NVMe
|Да
|Да
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