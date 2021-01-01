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LG Gram 16 (2021) против Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)

57 из 100
LG Gram 16 (2021)
VS
78 из 100
Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
LG Gram 16 (2021)
Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
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Процессор
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 16 (2021) и Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 16 (2021)
  • Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (1.48 и 2 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
  • Видеокарта показывает в среднем на 770-1050% больше FPS в играх
  • На 409% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4866 vs 956 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (99 и 80 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 282 против 189 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 420 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 16 (2021)
vs
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)

Корпус

Вес 1.48 кг 2 кг
Ширина 356.6 мм 356 мм
Высота 248.3 мм 250 мм
Толщина 16.9 мм 19.9 мм
Площадь 885 см2 890 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.8% ~75.4%
Боковые рамки 6 мм 5.3 мм
Цвета Черный, Серебристый, Зеленый Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1483:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 99%
Охват DCI-P3 99% 100%
Максимальная яркость
Gram 16 (2021)
350 нит
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) +20%
420 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 4 16
L3-кэш 6 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1305 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1642 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Gram 16 (2021)
0.84 терафлопс
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) +1400%
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Внизу экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм 1.6 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да

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