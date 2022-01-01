Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1600 x 900 (Non-Touch) 1600 x 900 (Touch) 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 12GB 16GB 32GB 32GB Накопитель - 256GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 16 (2021) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 1110 граммов меньше (1.19 и 2.3 кг)

Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (80 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

Есть подсветка клавиатуры

Имеет на 78% более четкий дисплей – 189 против 106 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (885 и 1129 см 2 )

) На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать HP 17 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.19 кг 2.3 кг Размеры 356.6 x 248.3 x 16.9 мм 414.7 x 272.2 x 24.3 мм Площадь 885 см2 1129 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.8% ~73.1% Боковые рамки 6 мм 15.8 мм Цвета Черный, Серебристый, Зеленый Черный, Серебристый, Золотистый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 31.1 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 1600 x 900 (Non-Touch) 1600 x 900 (Touch) 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 106 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1600 x 900 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1483:1 - Цветовой охват sRGB 99.8% - Охват Adobe RGB 83.7% - Охват DCI-P3 95.8% - Время отклика 32 мс - Максимальная яркость Gram 16 (2021) +17% 350 нит HP 17 300 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 41 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 292 грамма -

Процессор Модель CPU Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц Ядер 2 2 Потоков 4 4 L3-кэш 6 МБ 6 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics G4 Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Gram 16 (2021) 1226 HP 17 +4% 1269 Geekbench 5 (многоядерный) Gram 16 (2021) 2601 HP 17 +1% 2629 Cinebench R23 (одноядерный) Gram 16 (2021) 1385 HP 17 +2% 1408 Cinebench R23 (многоядерный) Gram 16 (2021) 2542 HP 17 +4% 2633

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 2.67 Гбит/с Шейдерные блоки 384 384 Блоки текстурирования (TMUs) 24 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 12 Производительность GPU Gram 16 (2021) 0.84 терафлопс HP 17 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 12GB 16GB 32GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 2666 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) - Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos - Нет Макс. громкость 76.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Да Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 Нет Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Нет Длина хода клавиш 1.6 мм - Тачпад Размер 13.2 x 8.2 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.