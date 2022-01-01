Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) Батарея 80 Вт*ч - 51 Вт*ч 76 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 16 (2021) Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.19 и 1.76 кг)

Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (80 и 51 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP EliteBook 860 G9 На 187% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7296 vs 2542 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

На 186% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 350 нит

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.19 кг 1.76 кг Размеры 356.6 x 248.3 x 16.9 мм 358.7 x 251 x 19.2 мм Площадь 885 см2 900 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.8% ~82.4% Боковые рамки 6 мм 7 мм Цвета Черный, Серебристый, Зеленый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 31.1 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1483:1 - Цветовой охват sRGB 99.8% 100% Охват Adobe RGB 83.7% - Охват DCI-P3 95.8% - Время отклика 32 мс - Максимальная яркость Gram 16 (2021) 350 нит EliteBook 860 G9 +186% 1000 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 51 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 / 100 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 292 грамма -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 384 640 Блоки текстурирования (TMUs) 24 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 20 Производительность GPU Gram 16 (2021) 0.84 терафлопс EliteBook 860 G9 +68% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos - Нет Макс. громкость 76.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.6 мм - Тачпад Размер 13.2 x 8.2 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.