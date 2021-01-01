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LG Gram 16 (2021) против HP Pavilion 15

LG Gram 16 (2021)
VS
HP Pavilion 15
LG Gram 16 (2021)
HP Pavilion 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 16 (2021) и HP Pavilion 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 16 (2021)
  • Легче – весит на 270 граммов меньше (1.48 и 1.75 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (80 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Имеет на 89% более четкий дисплей – 189 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит
Причины выбрать HP Pavilion 15
  • На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2530 vs 2000 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 16 (2021)
vs
Pavilion 15

Корпус

Вес 1.48 кг 1.75 кг
Ширина 356.6 мм 360.1 мм
Высота 248.3 мм 233.9 мм
Толщина 16.9 мм 17.8 мм
Площадь 885 см2 842 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.8% ~79.7%
Боковые рамки 6 мм 7.4 мм
Цвета Черный, Серебристый, Зеленый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1483:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 99% -
Максимальная яркость
Gram 16 (2021) +40%
350 нит
Pavilion 15
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.34 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да -
Длина хода клавиш 1.6 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Gram 16 (2021)
1310
Pavilion 15 +12%
1473
Geekbench 5 (многоядерный)
Gram 16 (2021)
4346
Pavilion 15 +9%
4720
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Gram 16 (2021)
2000
Pavilion 15 +27%
2530

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640 768
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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