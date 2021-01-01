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LG Gram 16 (2021) против HP Pavilion x360 15 (dq2000)

57 из 100
LG Gram 16 (2021)
VS
53 из 100
HP Pavilion x360 15 (dq2000)
LG Gram 16 (2021)
HP Pavilion x360 15 (dq2000)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 16 (2021) и HP Pavilion x360 15 (dq2000) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 16 (2021)
  • Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (1.48 и 1.99 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (80 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Есть подсветка клавиатуры
  • На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Pavilion x360 15 (dq2000)
  • На 99% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1904 vs 956 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 16 (2021)
vs
Pavilion x360 15 (dq2000)

Корпус

Вес 1.48 кг 1.99 кг
Ширина 356.6 мм 359 мм
Высота 248.3 мм 241.6 мм
Толщина 16.9 мм 20.7 мм
Площадь 885 см2 867 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.8% ~77.4%
Боковые рамки 6 мм 6.8 мм
Цвета Черный, Серебристый, Зеленый Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1483:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 99% -
Максимальная яркость
Gram 16 (2021) +40%
350 нит
Pavilion x360 15 (dq2000)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Длина кабеля - 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Gram 16 (2021)
0.84 терафлопс
Pavilion x360 15 (dq2000) +68%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Нет
Длина хода клавиш 1.6 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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