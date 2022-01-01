LG Gram 16 (2021) против HP Spectre x360 16 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать LG Gram 16 (2021)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать HP Spectre x360 16 (2022)
- На 564% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16870 vs 2542 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 172-234% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 19% более четкий дисплей – 225 против 189 точек на дюйм (PPI)
- На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.19 кг
|-
|Размеры
|356.6 x 248.3 x 16.9 мм
|357.88 x 245.36 x 19.8 мм
|Площадь
|885 см2
|878 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.8%
|~85.6%
|Боковые рамки
|6 мм
|5.5 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|140°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|-
|Уровень шума
|31.1 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16.1 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|225 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|3072 x 1920 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1483:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|-
|Охват Adobe RGB
|83.7%
|-
|Охват DCI-P3
|95.8%
|-
|Время отклика
|32 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|135 Вт
|Вес зарядного устройства
|292 грамма
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|2
|14
|Потоков
|4
|20
|L3-кэш
|6 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1267
1821
Geekbench 5 (многоядерный)
2575
Spectre x360 16 (2022) +376%
12259
Cinebench R23 (одноядерный)
1385
1768
Cinebench R23 (многоядерный)
2542
Spectre x360 16 (2022) +564%
16870
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1550 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|3.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|12
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|76.1 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.6 мм
|-
|Размер
|13.2 x 8.2 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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