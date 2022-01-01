Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 16GB Накопитель - 256GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 16 (2021) Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.19 и 1.99 кг)

На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать Huawei MateBook 16s (2022) На 366% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11855 vs 2542 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (84 и 80 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.19 кг 1.99 кг Размеры 356.6 x 248.3 x 16.9 мм 351 x 254.9 x 17.8 мм Площадь 885 см2 895 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.8% ~85.2% Боковые рамки 6 мм 6.4 мм Цвета Черный, Серебристый, Зеленый Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 31.1 дБ 39 дБ

Дисплей 2560 x 1600 2520 x 1680 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2520 x 1680 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1483:1 1829:1 Цветовой охват sRGB 99.8% 96.7% Охват Adobe RGB 83.7% 66.6% Охват DCI-P3 95.8% 64.5% Время отклика 32 мс 29 мс Максимальная яркость Gram 16 (2021) +17% 350 нит MateBook 16s (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 84 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 / 135 Вт Вес зарядного устройства 292 грамма 238 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 640 Блоки текстурирования (TMUs) 24 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 20 Производительность GPU Gram 16 (2021) 0.84 терафлопс MateBook 16s (2022) +68% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4266 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Макс. громкость 76.1 дБ 87.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.6 мм 1.5 мм Тачпад Размер 13.2 x 8.2 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.