Главная > Сравнение ноутбуков > Gram 16 (2021) или MateBook 16s (2022) – что лучше выбрать?

LG Gram 16 (2021) против Huawei MateBook 16s (2022)

51 из 100
LG Gram 16 (2021)
VS
59 из 100
Huawei MateBook 16s (2022)
LG Gram 16 (2021)
Huawei MateBook 16s (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 16 (2021) и Huawei MateBook 16s (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 16 (2021)
  • Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.19 и 1.99 кг)
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
Причины выбрать Huawei MateBook 16s (2022)
  • На 366% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11855 vs 2542 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (84 и 80 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 16 (2021)
vs
MateBook 16s (2022)

Корпус

Вес 1.19 кг 1.99 кг
Размеры 356.6 x 248.3 x 16.9 мм 351 x 254.9 x 17.8 мм
Площадь 885 см2 895 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.8% ~85.2%
Боковые рамки 6 мм 6.4 мм
Цвета Черный, Серебристый, Зеленый Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 31.1 дБ 39 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2520 x 1680 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1483:1 1829:1
Цветовой охват sRGB 99.8% 96.7%
Охват Adobe RGB 83.7% 66.6%
Охват DCI-P3 95.8% 64.5%
Время отклика 32 мс 29 мс
Максимальная яркость
Gram 16 (2021) +17%
350 нит
MateBook 16s (2022)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 135 Вт
Вес зарядного устройства 292 грамма 238 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 2 12
Потоков 4 16
L3-кэш 6 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 640
Блоки текстурирования (TMUs) 24 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 20
Производительность GPU
Gram 16 (2021)
0.84 терафлопс
MateBook 16s (2022) +68%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Макс. громкость 76.1 дБ 87.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 13.2 x 8.2 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple Macbook Air (M1, 2020) vs LG Gram 16 (2021)
2. LG Gram 17 (2021) vs LG Gram 16 (2021)
3. Apple MacBook Pro 16 (2021) vs Huawei MateBook 16s (2022)
4. Dell XPS 15 9520 (2022) vs Huawei MateBook 16s (2022)
5. Dell XPS 17 9720 (2022) vs Huawei MateBook 16s (2022)
6. Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") vs Huawei MateBook 16s (2022)
7. Huawei MateBook 14 vs Huawei MateBook 16s (2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Huawei MateBook 16s (2022) и LG Gram 16 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры