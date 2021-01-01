LG Gram 16 (2021) против Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать LG Gram 16 (2021)
- Легче – весит на 220 граммов меньше (1.48 и 1.7 кг)
- Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (80 и 45 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 29% более четкий дисплей – 189 против 147 точек на дюйм (PPI)
- На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
- На 79% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4541 vs 2542 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.48 кг
|1.7 кг
|Ширина
|356.6 мм
|357 мм
|Высота
|248.3 мм
|235 мм
|Толщина
|16.9 мм
|18.9 мм
|Площадь
|885 см2
|839 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.8%
|~73.9%
|Боковые рамки
|6 мм
|12.4 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|147 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1483:1
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват DCI-P3
|99%
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|3.8 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Radeon RX Vega 6
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Gram 16 (2021) +26%
1270
Geekbench 5 (многоядерный)
2592
3550
Cinebench R23 (одноядерный)
Gram 16 (2021) +27%
1385
Cinebench R23 (многоядерный)
2542
4541
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1500 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|-
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|DDR4
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|40 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.6 мм
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
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