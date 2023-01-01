Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 3200 x 2000 Батарея - 80 Вт*ч 90 Вт*ч - 53 Вт*ч 65 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Intel Core i5 13420H Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13620H Intel Core i7 13700H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 16 (2022) Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (1.19 и 1.65 кг)

Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (1.19 и 1.65 кг) На 52% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9198 vs 6035 баллов

На 52% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9198 vs 6035 баллов Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (80 и 53 Вт*ч)

Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (80 и 53 Вт*ч) Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Swift Go 16 (SFG16-71) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.19 кг 1.65 кг Размеры 354.5 x 242.1 x 16.8 мм 356 x 242.6 x 14.9 мм Площадь 858 см2 864 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.5% ~85.9% Боковые рамки 4.9 мм 5.7 мм Цвета Черный, Серий Серий Материал - Алюминий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 38 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 3200 x 2000 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1144:1 1700:1 Цветовой охват sRGB 99.9% 86% Охват Adobe RGB 84.6% - Охват DCI-P3 96.8% 72% Время отклика 13 мс 33 мс Максимальная яркость Gram 16 (2022) 350 нит Swift Go 16 (SFG16-71) +43% 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 90 Вт*ч 53 Вт*ч 65 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 238 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics (64 EU) TGP 15 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 512 Блоки текстурирования (TMUs) 40 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU Gram 16 (2022) 1.41 терафлопс Swift Go 16 (SFG16-71) +1% 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 84 дБ - Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.1 x 8.2 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.