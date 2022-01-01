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LG Gram 16 (2022) против Huawei MateBook 16 (2021)

55 из 100
LG Gram 16 (2022)
VS
54 из 100
Huawei MateBook 16 (2021)
LG Gram 16 (2022)
Huawei MateBook 16 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 84 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 16 (2022) и Huawei MateBook 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 16 (2022)
  • Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.19 и 1.99 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021)
  • На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9872 vs 7028 баллов
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (84 и 80 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 16 (2022)
vs
MateBook 16 (2021)

Корпус

Вес 1.19 кг 1.99 кг
Размеры 354.5 x 242.1 x 16.8 мм 351 x 254.9 x 17.8 мм
Площадь 858 см2 895 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.5% ~85.2%
Боковые рамки 4.9 мм 6.4 мм
Цвета Черный, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 42.4 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2520 x 1680 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1500:1
Цветовой охват sRGB - 94.9%
Охват Adobe RGB - 65.1%
Охват DCI-P3 99% 63.1%
Время отклика - 34 мс
Максимальная яркость
Gram 16 (2022) +17%
350 нит
MateBook 16 (2021)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 135 Вт
Вес зарядного устройства - 482 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 448
Блоки текстурирования (TMUs) 40 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 7
Производительность GPU
Gram 16 (2022) +27%
1.41 терафлопс
MateBook 16 (2021)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 86 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.1 x 8.2 см 14.1 x 9.1 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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