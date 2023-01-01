Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 80 Вт*ч 90 Вт*ч 54 Вт*ч Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 16 (2023) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 27-37% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 27-37% больше FPS в играх Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (80 и 54 Вт*ч) Причины выбрать Acer Swift Edge 16 (SFE16-42) Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.18 и 1.29 кг)

Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.18 и 1.29 кг) Имеет на 50% более четкий дисплей – 283 против 189 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 50% более четкий дисплей – 283 против 189 точек на дюйм (PPI) На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.29 кг 1.18 кг Размеры 355.1 x 242.3 x 16.8 мм 356.7 x 242.3 x 12.95 мм Площадь 860 см2 864 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.3% ~85.9% Боковые рамки 5.3 мм 6 мм Цвета Черный, Серый Черный, Серебристый Материал - Алюминий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 42.7 дБ

Дисплей 2560 x 1600 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 283 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3840 x 2400 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Датчик освещенности - Нет Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB 99% 100% Охват Adobe RGB - 97.2% Охват DCI-P3 100% 99.7% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Gram 16 (2023) 350 нит Swift Edge 16 (SFE16-42) +14% 400 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 90 Вт*ч 54 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 285 граммов 194 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Radeon 680M TGP 45 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1065 МГц 2000 МГц Boost частота GPU 1343 МГц 2400 МГц FLOPS 5.5 терафлопс 3.686 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 768 Блоки текстурирования (TMUs) 64 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Gram 16 (2023) +49% 5.5 терафлопс Swift Edge 16 (SFE16-42) 3.686 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 6000 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x3W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 83.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v7 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.6 x 8.4 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.