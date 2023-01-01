Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 80 Вт*ч 90 Вт*ч 52.6 Вт*ч Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 16 (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12340 vs 7954 баллов

На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12340 vs 7954 баллов Комплектуется на 27.4 Вт*ч большей батареей (80 и 52.6 Вт*ч)

Комплектуется на 27.4 Вт*ч большей батареей (80 и 52.6 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (654 и 860 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (654 и 860 см ) Имеет на 19% более четкий дисплей – 225 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.29 кг 1.24 кг Размеры 355.1 x 242.3 x 16.8 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 860 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.3% ~82% Боковые рамки 5.3 мм 5.6 мм Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 -

Дисплей 2560 x 1600 2560 x 1664 Диагональ 16 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1384:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 87.6% Охват DCI-P3 100% 98.4% Время отклика - 29 мс Максимальная яркость Gram 16 (2023) 350 нит MacBook Air (M2, 2022) +43% 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 90 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 285 граммов 174 / 189 / 250 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Apple M2 GPU (8-core) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU - 500 МГц Boost частота GPU - 1456 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Gram 16 (2023) +114% 6.42 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ - Частота 6000 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x3W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 82.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.