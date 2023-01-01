Главная > Сравнение ноутбуков > Gram 16 (2023) или MacBook Air (M2, 2022) – что лучше выбрать?

LG Gram 16 (2023) против Apple MacBook Air (M2, 2022)

65 из 100
LG Gram 16 (2023)
VS
58 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
LG Gram 16 (2023)
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея
52.6 Вт*ч
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 16 (2023) и Apple MacBook Air (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 16 (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх
  • На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12340 vs 7954 баллов
  • Комплектуется на 27.4 Вт*ч большей батареей (80 и 52.6 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (654 и 860 см2)
  • Имеет на 19% более четкий дисплей – 225 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 16 (2023)
vs
MacBook Air (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.29 кг 1.24 кг
Размеры 355.1 x 242.3 x 16.8 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм
Площадь 860 см2 654 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.3% ~82%
Боковые рамки 5.3 мм 5.6 мм
Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1664 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1384:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 87.6%
Охват DCI-P3 100% 98.4%
Время отклика - 29 мс
Максимальная яркость
Gram 16 (2023)
350 нит
MacBook Air (M2, 2022) +43%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 / 67 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 285 граммов 174 / 189 / 250 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц -
Ядер 12 (4P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU - 500 МГц
Boost частота GPU - 1456 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
Gram 16 (2023) +114%
6.42 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022)
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 6000 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x3W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 82.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. XPS 15 9520 (2022) против Gram 16 (2023)
2. Gram 16 (2022) против Gram 16 (2023)
3. MacBook Pro 16 (2023) против Gram 16 (2023)
4. Galaxy Book 3 Pro (16") против Gram 16 (2023)
5. Gram 17 (2023) против Gram 16 (2023)
6. MacBook Pro 14 (2021) против MacBook Air (M2, 2022)
7. XPS 15 9520 (2022) против MacBook Air (M2, 2022)
8. Surface Pro 8 против MacBook Air (M2, 2022)
9. Zenbook 14 OLED (UX3402) против MacBook Air (M2, 2022)
10. Galaxy Book 2 Pro (13.3") против MacBook Air (M2, 2022)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Air (M2, 2022) и LG Gram 16 (2023) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры