Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 3072 x 1920 Батарея - 80 Вт*ч 90 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 16 (2023) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (1.29 и 1.91 кг)

Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (1.29 и 1.91 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (80 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (80 и 41 Вт*ч) На 80% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12112 vs 6717 баллов

На 80% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12112 vs 6717 баллов Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит

На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Vostro 5620 Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.29 кг 1.91 кг Размеры 355.1 x 242.3 x 16.8 мм 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм Площадь 860 см2 899 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.3% ~82.6% Боковые рамки 5.3 мм 6.1 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 1

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 3072 x 1920 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 800:1 Охват DCI-P3 100% - Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Gram 16 (2023) +40% 350 нит Vostro 5620 250 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 90 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 285 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce MX570 2GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 1087 МГц Boost частота GPU - 1155 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 4.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU Gram 16 (2023) +34% 6.42 терафлопс Vostro 5620 4.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 6000 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x3W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.