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LG Gram 16 (2023) против Dell XPS 13 9315

65 из 100
LG Gram 16 (2023)
VS
53 из 100
Dell XPS 13 9315
LG Gram 16 (2023)
Dell XPS 13 9315
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея
51 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 16 (2023) и Dell XPS 13 9315 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 16 (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 195-266% больше FPS в играх
  • На 127% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12340 vs 5436 баллов
  • Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (80 и 51 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.17 и 1.29 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (589 и 860 см2)
  • На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 16 (2023)
vs
XPS 13 9315

Корпус

Вес 1.29 кг 1.17 кг
Размеры 355.1 x 242.3 x 16.8 мм 295.4 x 199.4 x 13.99 мм
Площадь 860 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.3% ~88.4%
Боковые рамки 5.3 мм 3.4 мм
Цвета Черный Синий, Бордовый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% -
Максимальная яркость
Gram 16 (2023)
350 нит
XPS 13 9315 +43%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 285 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 1 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Gram 16 (2023) +27%
1795
XPS 13 9315
1412
Geekbench 5 (многоядерный)
Gram 16 (2023) +83%
11570
XPS 13 9315
6323
Cinebench R23 (одноядерный)
Gram 16 (2023) +36%
1788
XPS 13 9315
1314
Cinebench R23 (многоядерный)
Gram 16 (2023) +127%
12340
XPS 13 9315
5436
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Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20
Производительность GPU
Gram 16 (2023) +355%
6.42 терафлопс
XPS 13 9315
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6000 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC1319D
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x3W 4x2W
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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