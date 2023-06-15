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LG Gram 16 (2023) против HP ENVY 16 (2023)

68 из 100
LG Gram 16 (2023)
VS
65 из 100
HP ENVY 16 (2023)
LG Gram 16 (2023)
HP ENVY 16 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея
83 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1360P
Графика GeForce RTX 3050 Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 16 (2023) и HP ENVY 16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 16 (2023)
  • Существенно легче – весит на 1050 граммов меньше (1.29 и 2.34 кг)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 47-65% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать HP ENVY 16 (2023)
  • На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14609 vs 12331 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 16 (2023)
vs
ENVY 16 (2023)

Корпус

Вес 1.29 кг 2.34 кг
Размеры 355.1 x 242.3 x 16.8 мм 357.4 x 252.4 x 19.9 мм
Площадь 860 см2 902 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.3% ~83.3%
Боковые рамки 5.3 мм 5.3 мм
Цвета Черный, Серый Серебристый
Материал - Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности - Да
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 99% 100%
Охват DCI-P3 100% -
Максимальная яркость
Gram 16 (2023)
350 нит
ENVY 16 (2023) +14%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 200 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 285 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Gram 16 (2023)
10731
ENVY 16 (2023) +7%
11487
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Gram 16 (2023)
12331
ENVY 16 (2023) +18%
14609
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Видеокарта

Модель GPU
TGP - 95 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 6 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1550 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 3.46 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
Gram 16 (2023) +86%
6.42 терафлопс
ENVY 16 (2023)
3.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 6000 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x3W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.5 x 8.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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