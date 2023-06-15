Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 2880 x 1800 Батарея - 80 Вт*ч 90 Вт*ч 83 Вт*ч Процессор Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика GeForce RTX 3050 Mobile 4GB - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 16 (2023) Существенно легче – весит на 1050 граммов меньше (1.29 и 2.34 кг)

Существенно легче – весит на 1050 граммов меньше (1.29 и 2.34 кг) Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц Видеокарта показывает в среднем на 47-65% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 47-65% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Причины выбрать HP ENVY 16 (2023) На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14609 vs 12331 баллов

На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14609 vs 12331 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.29 кг 2.34 кг Размеры 355.1 x 242.3 x 16.8 мм 357.4 x 252.4 x 19.9 мм Площадь 860 см2 902 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.3% ~83.3% Боковые рамки 5.3 мм 5.3 мм Цвета Черный, Серый Серебристый Материал - Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2560 x 1600 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 2880 x 1800 Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 120 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности - Да Тесты экрана Цветовой охват sRGB 99% 100% Охват DCI-P3 100% - Максимальная яркость Gram 16 (2023) 350 нит ENVY 16 (2023) +14% 400 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 90 Вт*ч 83 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 200 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 285 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4060 Mobile 6GB TGP - 95 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 6 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1550 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Gram 16 (2023) +86% 6.42 терафлопс ENVY 16 (2023) 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 6000 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x3W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.5 x 8.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.