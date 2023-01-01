Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 2560 x 1400 Батарея - 80 Вт*ч 90 Вт*ч 52.5 Вт*ч Процессор Intel Core i7 1360P - AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 16 (2023) Видеокарта показывает в среднем на 599-817% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 599-817% больше FPS в играх Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц Существенно легче – весит на 810 граммов меньше (1.29 и 2.1 кг)

Существенно легче – весит на 810 граммов меньше (1.29 и 2.1 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 27.5 Вт*ч большей батареей (80 и 52.5 Вт*ч)

Комплектуется на 27.5 Вт*ч большей батареей (80 и 52.5 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12331 vs 9477 баллов

На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12331 vs 9477 баллов Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI) На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8) Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.29 кг 2.1 кг Размеры 355.1 x 242.3 x 16.8 мм 357.8 x 253.9 x 18.7 мм Площадь 860 см2 908 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.3% ~81.7% Боковые рамки 5.3 мм 6.6 мм Цвета Черный Серий, Синий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 41.8 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 2560 x 1400 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1568:1 Цветовой охват sRGB - 57.6% Охват Adobe RGB - 41.3% Охват DCI-P3 100% 40% Время отклика - 27 мс Максимальная яркость Gram 16 (2023) +17% 350 нит IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8) 300 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 90 Вт*ч 52.5 Вт*ч Время полной зарядки - 1:34 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 285 граммов 348 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Radeon Graphics (Ryzen 7000) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 6 нм Частота GPU - 1500 МГц Boost частота GPU - 2200 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 0.54 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 128 Блоки текстурирования (TMUs) 64 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 4 Производительность GPU Gram 16 (2023) +1089% 6.42 терафлопс IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8) 0.54 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 6000 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x3W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 83.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.0 x 7.5 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.