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LG Gram 16 (2023) против Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8)

68 из 100
LG Gram 16 (2023)
VS
49 из 100
Lenovo IdeaPad Flex 5 (16
LG Gram 16 (2023)
Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея
52.5 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 16 (2023) и Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 16 (2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 599-817% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 810 граммов меньше (1.29 и 2.1 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 27.5 Вт*ч большей батареей (80 и 52.5 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12331 vs 9477 баллов
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8)
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 16 (2023)
vs
IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8)

Корпус

Вес 1.29 кг 2.1 кг
Размеры 355.1 x 242.3 x 16.8 мм 357.8 x 253.9 x 18.7 мм
Площадь 860 см2 908 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.3% ~81.7%
Боковые рамки 5.3 мм 6.6 мм
Цвета Черный Серий, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 41.8 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1568:1
Цветовой охват sRGB - 57.6%
Охват Adobe RGB - 41.3%
Охват DCI-P3 100% 40%
Время отклика - 27 мс
Максимальная яркость
Gram 16 (2023) +17%
350 нит
IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:34 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 285 граммов 348 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 6 нм
Частота GPU - 1500 МГц
Boost частота GPU - 2200 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 0.54 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 128
Блоки текстурирования (TMUs) 64 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 4
Производительность GPU
Gram 16 (2023) +1089%
6.42 терафлопс
IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8)
0.54 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6000 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x3W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 83.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.5 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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