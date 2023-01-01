LG Gram 16 (2023) против Lenovo ThinkPad P16s Gen 2
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать LG Gram 16 (2023)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 195-266% больше FPS в играх
- Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.29 и 1.71 кг)
- Комплектуется на 27.5 Вт*ч большей батареей (80 и 52.5 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12331 vs 10852 баллов
- Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (860 и 925 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P16s Gen 2
- На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.29 кг
|1.71 кг
|Размеры
|355.1 x 242.3 x 16.8 мм
|361.9 x 255.5 x 21.1 мм
|Площадь
|860 см2
|925 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~86.3%
|~80.3%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|8.6 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Черный, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|-
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|99%
|100%
|Охват DCI-P3
|100%
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 / 100 / 135 Вт
|Вес зарядного устройства
|285 граммов
|300 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|1.9 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Gram 16 (2023) +11%
1835
1657
Geekbench 5 (многоядерный)
Gram 16 (2023) +12%
10731
9557
Cinebench R23 (одноядерный)
Gram 16 (2023) +11%
1891
1708
Cinebench R23 (многоядерный)
Gram 16 (2023) +14%
12331
10852
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1100 МГц
|FLOPS
|6.42 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5X
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|7.5 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|6000 МГц
|7500 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x3W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|-
|11.5 x 6.7 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1