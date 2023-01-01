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LG Gram 16 (2023) против Gram 14 (2023)

65 из 100
LG Gram 16 (2023)
VS
56 из 100
LG Gram 14 (2023)
LG Gram 16 (2023)
LG Gram 14 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея
72 Вт*ч
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 16 (2023) и Gram 14 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 16 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (80 и 72 Вт*ч)
  • Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать LG Gram 14 (2023)
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (0.99 и 1.29 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (667 и 860 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 16 (2023)
vs
Gram 14 (2023)

Корпус

Вес 1.29 кг 0.99 кг
Размеры 355.1 x 242.3 x 16.8 мм 312 x 213.9 x 16.8 мм
Площадь 860 см2 667 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.3% ~85.2%
Боковые рамки 5.3 мм 5.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100% -
Максимальная яркость
Gram 16 (2023)
350 нит
Gram 14 (2023)
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 285 граммов 230 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Gram 16 (2023) +2%
11570
Gram 14 (2023)
11383
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Gram 16 (2023)
12340
Gram 14 (2023) +1%
12429
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Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 6 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 768
Блоки текстурирования (TMUs) 64 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 24
Производительность GPU
Gram 16 (2023) +280%
6.42 терафлопс
Gram 14 (2023)
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6000 МГц 6000 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x3W 2x1.5W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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