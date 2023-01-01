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LG Gram 16 (2023) против Gram 16 (2022)

65 из 100
LG Gram 16 (2023)
VS
55 из 100
LG Gram 16 (2022)
LG Gram 16 (2023)
LG Gram 16 (2022)
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Батарея
Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 16 (2023) и Gram 16 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 16 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 195-266% больше FPS в играх
  • На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12340 vs 9106 баллов
Причины выбрать LG Gram 16 (2022)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.19 и 1.29 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 16 (2023)
vs
Gram 16 (2022)

Корпус

Вес 1.29 кг 1.19 кг
Размеры 355.1 x 242.3 x 16.8 мм 354.5 x 242.1 x 16.8 мм
Площадь 860 см2 858 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.3% ~86.5%
Боковые рамки 5.3 мм 4.9 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 38 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1144:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 84.6%
Охват DCI-P3 100% 96.8%
Время отклика - 13 мс
Максимальная яркость
Gram 16 (2023)
350 нит
Gram 16 (2022)
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 285 граммов 238 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Gram 16 (2023) +50%
11570
Gram 16 (2022)
7691
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Gram 16 (2023) +36%
12340
Gram 16 (2022)
9106
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Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20
Производительность GPU
Gram 16 (2023) +355%
6.42 терафлопс
Gram 16 (2022)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6000 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x3W 2x1.5W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 84 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 13.1 x 8.2 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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