LG Gram 17 (2021) против Dell G15 5510
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
72
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
42
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
44
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
64
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
69
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
56
Оценка NanoReview
54
Ключевые отличия
Причины выбрать LG Gram 17 (2021)
- Существенно легче – весит на 1090 граммов меньше (1.35 и 2.44 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (80 и 56 Вт*ч)
- На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит
- Имеет на 26% более четкий дисплей – 178 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell G15 5510
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.35 кг
|2.44 кг
|Ширина
|380.2 мм
|357.2 мм
|Высота
|260.1 мм
|272.1 мм
|Толщина
|17.8 мм
|24.9 мм
|Площадь
|989 см2
|972 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.8%
|~69%
|Боковые рамки
|7 мм
|5.9 мм
|Цвета
|Белый, Черный, Серебристый
|Черный, Серий, Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|17 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|178 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|-
|600:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|88%
|-
|Охват DCI-P3
|99%
|-
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|13.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|180 / 240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Gram 17 (2021) +9%
1266
1163
Geekbench 5 (многоядерный)
2361
G15 5510 +95%
4613
Cinebench R20 (одноядерный)
496
Cinebench R20 (многоядерный)
954
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|0 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1560 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|2933 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.6 мм
|-
|Размер
|-
|10.5 x 6.0 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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