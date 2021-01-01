Gram 17 (2021) или Latitude 5521 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея 80 Вт*ч - 64 Вт*ч 97 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 11400H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11850H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 17 (2021) Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.35 и 1.79 кг)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (80 и 64 Вт*ч)

Имеет на 78% более четкий дисплей – 178 против 100 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Latitude 5521 На 265% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9205 vs 2524 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (834 и 989 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.35 кг 1.79 кг Размеры 380.2 x 260.1 x 17.8 мм 357.8 x 233 x 22.6 мм Площадь 989 см2 834 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~80.5% Боковые рамки 7 мм 6.2 мм Цвета Белый, Черный, Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 30.5 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 17 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 178 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 951:1 500:1 Цветовой охват sRGB 98.8% - Охват Adobe RGB 83.9% - Охват DCI-P3 92.9% - Время отклика 30 мс 25 мс Максимальная яркость Gram 17 (2021) 350 нит Latitude 5521 н/д

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 64 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 287 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 GeForce MX450 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерных блоков 384 896 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Gram 17 (2021) 0.84 терафлопс Latitude 5521 +236% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.6 мм - Тачпад Размер - 11.5 x 6.7 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.