Gram 17 (2021) или Precision 17 5760 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 80 Вт*ч - 56 Вт*ч 97 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 17 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 780 граммов меньше (1.35 и 2.13 кг)

Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (80 и 56 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх

Имеет на 34% более четкий дисплей – 178 против 133 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Precision 17 5760 На 273% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9414 vs 2524 баллов

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.35 кг 2.13 кг Размеры 380.2 x 260.1 x 17.8 мм 374.4 x 248 x 8.6-13.1 мм Площадь 989 см2 929 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~90.3% Боковые рамки 7 мм 4.1 мм Цвета Белый, Черный, Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 30.5 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 17 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 178 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 951:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 98.8% 100% Охват Adobe RGB 83.9% - Охват DCI-P3 92.9% - Время отклика 30 мс 35 мс Максимальная яркость Gram 17 (2021) 350 нит Precision 17 5760 +43% 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 56 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 287 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1450 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 0.742 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 384 256 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Gram 17 (2021) +13% 0.84 терафлопс Precision 17 5760 0.742 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC711-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.6 мм 1.3 мм Тачпад Размер - 15.0 x 8.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.