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LG Gram 17 (2021) против Dell Precision 17 5760

52 из 100
LG Gram 17 (2021)
VS
58 из 100
Dell Precision 17 5760
LG Gram 17 (2021)
Dell Precision 17 5760
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Экран 2560 x 1600
Батарея 80 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 17 (2021) и Dell Precision 17 5760 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 17 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 780 граммов меньше (1.35 и 2.13 кг)
  • Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (80 и 56 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 178 против 133 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Precision 17 5760
  • На 273% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9414 vs 2524 баллов
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 17 (2021)
vs
Precision 17 5760

Корпус

Вес 1.35 кг 2.13 кг
Размеры 380.2 x 260.1 x 17.8 мм 374.4 x 248 x 8.6-13.1 мм
Площадь 989 см2 929 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~90.3%
Боковые рамки 7 мм 4.1 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 30.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 951:1 1650:1
Цветовой охват sRGB 98.8% 100%
Охват Adobe RGB 83.9% -
Охват DCI-P3 92.9% -
Время отклика 30 мс 35 мс
Максимальная яркость
Gram 17 (2021)
350 нит
Precision 17 5760 +43%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 287 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.4-2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1450 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 0.742 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 256
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Gram 17 (2021) +13%
0.84 терафлопс
Precision 17 5760
0.742 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC711-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 8.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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