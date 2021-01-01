Gram 17 (2021) или Precision 3561 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея 80 Вт*ч - 64 Вт*ч 97 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 11400H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 17 (2021) Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.35 и 1.79 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 66-90% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (80 и 64 Вт*ч)

Имеет на 78% более четкий дисплей – 178 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 59% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 220 нит Причины выбрать Dell Precision 3561 На 276% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9497 vs 2524 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (835 и 989 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.35 кг 1.79 кг Размеры 380.2 x 260.1 x 17.8 мм 357.8 x 233.3 x 22.6-24 мм Площадь 989 см2 835 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~80.4% Боковые рамки 7 мм 6.2 мм Цвета Белый, Черный, Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 30.5 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 17 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 178 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 951:1 500:1 Цветовой охват sRGB 98.8% - Охват Adobe RGB 83.9% - Охват DCI-P3 92.9% - Время отклика 30 мс 25 мс Максимальная яркость Gram 17 (2021) +59% 350 нит Precision 3561 220 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 64 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 287 граммов -

Процессор Модель CPU Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i5 11400H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.2-2.7 ГГц Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.5 ГГц Ядер 2 6 Потоков 4 12 L3-кэш 6 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Gram 17 (2021) 1241 Precision 3561 +13% 1402 Geekbench 5 (многоядерный) Gram 17 (2021) 2566 Precision 3561 +132% 5953 Cinebench R23 (одноядерный) Gram 17 (2021) 1337 Precision 3561 +30% 1740 Cinebench R23 (многоядерный) Gram 17 (2021) 2524 Precision 3561 +276% 9497

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1450 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 0.382 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 384 128 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Gram 17 (2021) +120% 0.84 терафлопс Precision 3561 0.382 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.6 мм - Тачпад Размер - 11.5 x 6.7 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.