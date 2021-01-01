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LG Gram 17 (2021) против Dell Precision 3561

52 из 100
LG Gram 17 (2021)
VS
50 из 100
Dell Precision 3561
LG Gram 17 (2021)
Dell Precision 3561
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Экран 2560 x 1600
Батарея 80 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 17 (2021) и Dell Precision 3561 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 17 (2021)
  • Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.35 и 1.79 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 66-90% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (80 и 64 Вт*ч)
  • Имеет на 78% более четкий дисплей – 178 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 59% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Precision 3561
  • На 276% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9497 vs 2524 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (835 и 989 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 17 (2021)
vs
Precision 3561

Корпус

Вес 1.35 кг 1.79 кг
Размеры 380.2 x 260.1 x 17.8 мм 357.8 x 233.3 x 22.6-24 мм
Площадь 989 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~80.4%
Боковые рамки 7 мм 6.2 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 30.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 951:1 500:1
Цветовой охват sRGB 98.8% -
Охват Adobe RGB 83.9% -
Охват DCI-P3 92.9% -
Время отклика 30 мс 25 мс
Максимальная яркость
Gram 17 (2021) +59%
350 нит
Precision 3561
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 287 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Gram 17 (2021)
2566
Precision 3561 +132%
5953
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Gram 17 (2021)
2524
Precision 3561 +276%
9497

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1450 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 0.382 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 128
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Gram 17 (2021) +120%
0.84 терафлопс
Precision 3561
0.382 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм -
Тачпад
Размер - 11.5 x 6.7 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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