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LG Gram 17 (2021) против HP 17

56 из 100
LG Gram 17 (2021)
VS
44 из 100
HP 17
LG Gram 17 (2021)
HP 17
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 17 (2021) и HP 17 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 17 (2021)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 950 граммов меньше (1.35 и 2.3 кг)
  • Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (80 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 68% более четкий дисплей – 178 против 106 точек на дюйм (PPI)
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (989 и 1129 см2)
Причины выбрать HP 17
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 17 (2021)
vs
HP 17

Корпус

Вес 1.35 кг 2.3 кг
Ширина 380.2 мм 414.7 мм
Высота 260.1 мм 272.2 мм
Толщина 17.8 мм 24.3 мм
Площадь 989 см2 1129 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~73.1%
Боковые рамки 7 мм 15.8 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый Черный, Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм 106 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1600 x 900 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 88% -
Охват DCI-P3 99% -
Максимальная яркость
Gram 17 (2021) +17%
350 нит
HP 17
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Длина кабеля - 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 6 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Gram 17 (2021)
1266
HP 17 +5%
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
Gram 17 (2021)
2361
HP 17 +4%
2466
Cinebench R20 (одноядерный)
Gram 17 (2021)
496
HP 17 +4%
515
Cinebench R20 (многоядерный)
Gram 17 (2021)
954
HP 17 +4%
989

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 2.67 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Gram 17 (2021)
0.84 терафлопс
HP 17
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 2666 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Да
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 Нет
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Нет
Длина хода клавиш 1.6 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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