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LG Gram 17 (2021) против Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (17")

55 из 100
LG Gram 17 (2021)
VS
52 из 100
Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (17
LG Gram 17 (2021)
Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (17")
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 17 (2021) и Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (17") от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 17 (2021)
  • Существенно легче – весит на 850 граммов меньше (1.35 и 2.2 кг)
  • Комплектуется на 42 Вт*ч большей батареей (80 и 38 Вт*ч)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 178 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (989 и 1093 см2)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (17")
  • Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх
  • На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5106 vs 2524 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 17 (2021)
vs
IdeaPad 3i Gen 6 (17")

Корпус

Вес 1.35 кг 2.2 кг
Размеры 380.2 x 260.1 x 17.8 мм 399 x 274 x 19.9 мм
Площадь 989 см2 1093 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~75.5%
Боковые рамки 7 мм 8 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 30.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 951:1 -
Цветовой охват sRGB 98.8% -
Охват Adobe RGB 83.9% -
Охват DCI-P3 92.9% -
Время отклика 30 мс -
Максимальная яркость
Gram 17 (2021) +17%
350 нит
IdeaPad 3i Gen 6 (17")
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 287 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Gram 17 (2021)
0.84 терафлопс
IdeaPad 3i Gen 6 (17") +236%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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