LG Gram 17 (2021) против Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать LG Gram 17 (2021)
- Существенно легче – весит на 1630 граммов меньше (1.35 и 2.98 кг)
- Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 40% более четкий дисплей – 178 против 127 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (989 и 1156 см2)
- На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel)
- Видеокарта показывает в среднем на 365-498% больше FPS в играх
- На 295% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9959 vs 2524 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.35 кг
|2.98 кг
|Размеры
|380.2 x 260.1 x 17.8 мм
|398.6 x 290 x 24.3-26.2 мм
|Площадь
|989 см2
|1156 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.8%
|~71.4%
|Боковые рамки
|7 мм
|7.8 мм
|Цвета
|Белый, Черный, Серебристый
|Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|30.5 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|17 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|178 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|951:1
|1030:1
|Цветовой охват sRGB
|98.8%
|-
|Охват Adobe RGB
|83.9%
|-
|Охват DCI-P3
|92.9%
|-
|Время отклика
|30 мс
|23 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|65 Вт
|170 / 230 Вт
|Вес зарядного устройства
|287 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|2
|6
|Потоков
|4
|12
|L3-кэш
|6 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1261
1523
Geekbench 5 (многоядерный)
2534
6782
Cinebench R23 (одноядерный)
1337
1850
Cinebench R23 (многоядерный)
2524
9959
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|712-1530 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1057-1740 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|6.42 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|2048
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
0.84 терафлопс
6.42 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.6 мм
|1.5 мм
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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