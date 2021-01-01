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LG Gram 17 (2021) против Lenovo Legion 7 (2021, AMD)

56 из 100
LG Gram 17 (2021)
VS
78 из 100
Lenovo Legion 7 (2021, AMD)
LG Gram 17 (2021)
Lenovo Legion 7 (2021, AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 17 (2021) и Lenovo Legion 7 (2021, AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 17 (2021)
  • Существенно легче – весит на 1150 граммов меньше (1.35 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Lenovo Legion 7 (2021, AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 849-1157% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • На 418% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4937 vs 954 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 17 (2021)
vs
Legion 7 (2021, AMD)

Корпус

Вес 1.35 кг 2.5 кг
Ширина 380.2 мм 356 мм
Высота 260.1 мм 261 мм
Толщина 17.8 мм 20.1-23.5 мм
Площадь 989 см2 929 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~79.9%
Боковые рамки 7 мм 5.7 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 94%
Охват Adobe RGB 88% 73%
Охват DCI-P3 99% 70.2%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость
Gram 17 (2021)
350 нит
Legion 7 (2021, AMD) +43%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 300 Вт
Вес зарядного устройства - 870 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 4 16
L3-кэш 6 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 130 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1802 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Gram 17 (2021)
0.84 терафлопс
Legion 7 (2021, AMD) +1543%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 87 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм -
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.5 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

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