LG Gram 17 (2021) против Lenovo Legion 7 (2021, AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать LG Gram 17 (2021)
- Существенно легче – весит на 1150 граммов меньше (1.35 и 2.5 кг)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Lenovo Legion 7 (2021, AMD)
- Видеокарта показывает в среднем на 849-1157% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- На 418% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4937 vs 954 баллов
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.35 кг
|2.5 кг
|Ширина
|380.2 мм
|356 мм
|Высота
|260.1 мм
|261 мм
|Толщина
|17.8 мм
|20.1-23.5 мм
|Площадь
|989 см2
|929 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.8%
|~79.9%
|Боковые рамки
|7 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Белый, Черный, Серебристый
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|50 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|178 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|94%
|Охват Adobe RGB
|88%
|73%
|Охват DCI-P3
|99%
|70.2%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|65 Вт
|300 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|870 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|2
|8
|Потоков
|4
|16
|L3-кэш
|6 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1266
Legion 7 (2021, AMD) +20%
1513
Geekbench 5 (многоядерный)
2361
Legion 7 (2021, AMD) +249%
8244
Cinebench R20 (одноядерный)
496
Legion 7 (2021, AMD) +15%
571
Cinebench R20 (многоядерный)
954
Legion 7 (2021, AMD) +418%
4937
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|130 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1802 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|192 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Макс. громкость
|-
|87 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|3x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.6 мм
|-
|Размер
|-
|12.0 x 7.5 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
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