Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11980HK Графика Intel UHD Graphics Xe G4 - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 17 (2021) Существенно легче – весит на 1150 граммов меньше (1.35 и 2.5 кг)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) Видеокарта показывает в среднем на 849-1157% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

На 400% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12617 vs 2524 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.35 кг 2.5 кг Размеры 380.2 x 260.1 x 17.8 мм 360 x 260 x 20.1-23.5 мм Площадь 989 см2 936 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~79.3% Боковые рамки 7 мм 7.7 мм Цвета Белый, Черный, Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 30.5 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 2560 x 1600 Диагональ 17 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 178 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 951:1 - Цветовой охват sRGB 98.8% 100% Охват Adobe RGB 83.9% - Охват DCI-P3 92.9% - Время отклика 30 мс - Максимальная яркость Gram 17 (2021) 350 нит Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) +43% 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 80 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 65 Вт 230 / 300 Вт Вес зарядного устройства 287 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 15 Вт 130 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1802 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 384 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 24 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 48 Производительность GPU Gram 17 (2021) 0.84 терафлопс Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) +1543% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos - Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.6 мм - Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.