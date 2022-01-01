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LG Gram 17 (2021) против Lenovo ThinkPad T16

49 из 100
LG Gram 17 (2021)
VS
52 из 100
Lenovo ThinkPad T16
LG Gram 17 (2021)
Lenovo ThinkPad T16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея 80 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 17 (2021) и Lenovo ThinkPad T16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 17 (2021)
  • Легче – весит на 290 граммов меньше (1.35 и 1.64 кг)
  • Комплектуется на 27.5 Вт*ч большей батареей (80 и 52.5 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 25% более четкий дисплей – 178 против 142 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16
  • Видеокарта показывает в среднем на 122-167% больше FPS в играх
  • На 106% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5202 vs 2524 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 17 (2021)
vs
ThinkPad T16

Корпус

Вес 1.35 кг 1.64 кг
Размеры 380.2 x 260.1 x 17.8 мм 361.9 x 255.5 x 20.5 мм
Площадь 989 см2 925 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~80.3%
Боковые рамки 7 мм 8.6 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 30.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 951:1 100:1
Цветовой охват sRGB 98.8% 100%
Охват Adobe RGB 83.9% -
Охват DCI-P3 92.9% -
Время отклика 30 мс -
Максимальная яркость
Gram 17 (2021)
350 нит
ThinkPad T16 +14%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 / 135 Вт
Вес зарядного устройства 287 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 2 10
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Gram 17 (2021)
1256
ThinkPad T16 +20%
1507
Geekbench 5 (многоядерный)
Gram 17 (2021)
2492
ThinkPad T16 +133%
5813
Cinebench R23 (одноядерный)
Gram 17 (2021)
1337
ThinkPad T16 +11%
1478
Cinebench R23 (многоядерный)
Gram 17 (2021)
2524
ThinkPad T16 +106%
5202

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1320 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 24 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 16
Производительность GPU
Gram 17 (2021)
0.84 терафлопс
ThinkPad T16 +222%
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм -
Тачпад
Размер - 11.5 x 67.7 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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