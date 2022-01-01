Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 Батарея 80 Вт*ч - 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 17 (2021) Легче – весит на 290 граммов меньше (1.35 и 1.64 кг)

Комплектуется на 27.5 Вт*ч большей батареей (80 и 52.5 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Имеет на 25% более четкий дисплей – 178 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16 Видеокарта показывает в среднем на 122-167% больше FPS в играх

На 106% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5202 vs 2524 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.35 кг 1.64 кг Размеры 380.2 x 260.1 x 17.8 мм 361.9 x 255.5 x 20.5 мм Площадь 989 см2 925 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~80.3% Боковые рамки 7 мм 8.6 мм Цвета Белый, Черный, Серебристый Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 - Уровень шума 30.5 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 Диагональ 17 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 178 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 951:1 100:1 Цветовой охват sRGB 98.8% 100% Охват Adobe RGB 83.9% - Охват DCI-P3 92.9% - Время отклика 30 мс - Максимальная яркость Gram 17 (2021) 350 нит ThinkPad T16 +14% 400 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 / 135 Вт Вес зарядного устройства 287 граммов -

Процессор Модель CPU Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.3 ГГц Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц Ядер 2 10 Потоков 4 12 L3-кэш 6 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Gram 17 (2021) 1256 ThinkPad T16 +20% 1507 Geekbench 5 (многоядерный) Gram 17 (2021) 2492 ThinkPad T16 +133% 5813 Cinebench R23 (одноядерный) Gram 17 (2021) 1337 ThinkPad T16 +11% 1478 Cinebench R23 (многоядерный) Gram 17 (2021) 2524 ThinkPad T16 +106% 5202

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 GeForce MX550 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1320 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 384 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 24 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 16 Производительность GPU Gram 17 (2021) 0.84 терафлопс ThinkPad T16 +222% 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos - Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.6 мм - Тачпад Размер - 11.5 x 67.7 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.