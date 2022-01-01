Главная > Сравнение ноутбуков > Gram 17 (2021) или Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) – что лучше выбрать?

LG Gram 17 (2021) против Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD)

49 из 100
LG Gram 17 (2021)
VS
57 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16
LG Gram 17 (2021)
Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 17 (2021) и Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 17 (2021)
  • Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (1.35 и 2.1 кг)
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (80 и 75 Вт*ч)
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 411-561% больше FPS в играх
  • На 295% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9967 vs 2524 баллов
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (875 и 989 см2)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 17 (2021)
vs
Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD)

Корпус

Вес 1.35 кг 2.1 кг
Размеры 380.2 x 260.1 x 17.8 мм 356 x 245.9 x 19.9 мм
Площадь 989 см2 875 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~84.8%
Боковые рамки 7 мм 5.7 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 30.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 951:1 -
Цветовой охват sRGB 98.8% -
Охват Adobe RGB 83.9% -
Охват DCI-P3 92.9% -
Время отклика 30 мс -
Максимальная яркость
Gram 17 (2021)
350 нит
Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) +14%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 95 / 135 Вт
Вес зарядного устройства 287 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 80 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1740 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 24 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 40
Производительность GPU
Gram 17 (2021)
0.84 терафлопс
Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) +748%
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм -
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 16 (2019) против LG Gram 17 (2021)
2. Dell Alienware m17 R4 против LG Gram 17 (2021)
3. LG Gram 16 (2021) против Gram 17 (2021)
4. Dell Inspiron 17 7706 (2-in-1) против LG Gram 17 (2021)
5. MSI Alpha 17 против LG Gram 17 (2021)
6. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) против Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD)
7. Lenovo Legion Slim 7 15" (2021, AMD) против Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD)
8. Huawei MateBook 16 (2021) против Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) и LG Gram 17 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры