Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 80 Вт*ч - 80 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 16 (2022) На 227% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8263 vs 2524 баллов

Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.19 и 1.35 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (858 и 989 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.35 кг 1.19 кг Размеры 380.2 x 260.1 x 17.8 мм 354.5 x 242.1 x 16.8 мм Площадь 989 см2 858 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~86.5% Боковые рамки 7 мм 4.9 мм Цвета Белый, Черный, Серебристый Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 - Уровень шума 30.5 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 2560 x 1600 Диагональ 17 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 178 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 951:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 98.8% - Охват Adobe RGB 83.9% - Охват DCI-P3 92.9% 99% Время отклика 30 мс - Максимальная яркость Gram 17 (2021) 350 нит Gram 16 (2022) 350 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 80 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 287 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 640 Блоки текстурирования (TMUs) 24 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 20 Производительность GPU Gram 17 (2021) 0.84 терафлопс Gram 16 (2022) +68% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4266 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.6 мм - Тачпад Размер - 13.1 x 8.2 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.