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LG Gram 17 (2021) против Gram 16 (2022)

49 из 100
LG Gram 17 (2021)
VS
53 из 100
LG Gram 16 (2022)
LG Gram 17 (2021)
LG Gram 16 (2022)
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Батарея 80 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 17 (2021) и Gram 16 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 16 (2022)
  • На 227% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8263 vs 2524 баллов
  • Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.19 и 1.35 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (858 и 989 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 17 (2021)
vs
Gram 16 (2022)

Корпус

Вес 1.35 кг 1.19 кг
Размеры 380.2 x 260.1 x 17.8 мм 354.5 x 242.1 x 16.8 мм
Площадь 989 см2 858 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~86.5%
Боковые рамки 7 мм 4.9 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 30.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 951:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 98.8% -
Охват Adobe RGB 83.9% -
Охват DCI-P3 92.9% 99%
Время отклика 30 мс -
Максимальная яркость
Gram 17 (2021)
350 нит
Gram 16 (2022)
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 287 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 2 12
Потоков 4 16
L3-кэш 6 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Gram 17 (2021)
2492
Gram 16 (2022) +184%
7088
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Gram 17 (2021)
2524
Gram 16 (2022) +227%
8263

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 640
Блоки текстурирования (TMUs) 24 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 20
Производительность GPU
Gram 17 (2021)
0.84 терафлопс
Gram 16 (2022) +68%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм -
Тачпад
Размер - 13.1 x 8.2 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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