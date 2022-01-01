Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Батарея - 80 Вт*ч 90 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - AMD Ryzen 9 6900HX AMD Ryzen 9 6980HX Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 17 (2022) Существенно легче – весит на 1300 граммов меньше (1.2 и 2.5 кг)

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Имеет на 25% более четкий дисплей – 178 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 483-659% больше FPS в играх

На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14739 vs 8650 баллов

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.2 кг 2.5 кг Размеры 378.8 x 258.8 x 17.7 мм 355 x 266 x 20.5 мм Площадь 980 см2 944 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.5% ~74.7% Боковые рамки 6.3 мм 0.4 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров - 2 Уровень шума - 50 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Диагональ 17 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 240 Гц Плотность пикселей 178 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Охват DCI-P3 99% 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Gram 17 (2022) 350 нит ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 90 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 240 / 280 Вт Вес зарядного устройства - 850 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 15 Вт 140 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1802 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 640 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 40 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Gram 17 (2022) 1.41 терафлопс ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) +879% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x16 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x2048 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.1 x 8.2 см 5.8 x 9.6 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.