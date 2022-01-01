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LG Gram 17 (2022) против Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)

53 из 100
LG Gram 17 (2022)
VS
74 из 100
Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
LG Gram 17 (2022)
Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 17 (2022) и Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 17 (2022)
  • Существенно легче – весит на 1300 граммов меньше (1.2 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 25% более четкий дисплей – 178 против 142 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 483-659% больше FPS в играх
  • На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14739 vs 8650 баллов
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 17 (2022)
vs
ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)

Корпус

Вес 1.2 кг 2.5 кг
Размеры 378.8 x 258.8 x 17.7 мм 355 x 266 x 20.5 мм
Площадь 980 см2 944 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.5% ~74.7%
Боковые рамки 6.3 мм 0.4 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Охват DCI-P3 99% 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 240 / 280 Вт
Вес зарядного устройства - 850 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 12 8
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1802 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 40 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
Gram 17 (2022)
1.41 терафлопс
ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) +879%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x16 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x2048 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 80 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.1 x 8.2 см 5.8 x 9.6 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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