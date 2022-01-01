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LG Gram 17 (2022) против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

57 из 100
LG Gram 17 (2022)
VS
72 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
LG Gram 17 (2022)
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея 76 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 17 (2022) и Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 17 (2022)
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.35 и 1.65 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (80 и 76 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 390-532% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 9357 баллов
  • Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (708 и 980 см2)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 17 (2022)
vs
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

Корпус

Вес 1.35 кг 1.65 кг
Размеры 378.8 x 258.8 x 17.7 мм 312 x 227 x 18.5-19.5 мм
Площадь 980 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.5% ~80.2%
Боковые рамки 6.3 мм 5.3 мм
Цвета Серий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 37.2 дБ 45 дБ

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1041:1
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.8%
Охват Adobe RGB 85.9% 86.3%
Охват DCI-P3 98.1% 98.5%
Время отклика 32 мс 3 мс
Максимальная яркость
Gram 17 (2022)
350 нит
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +14%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 286 граммов 730 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 8
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 1700 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 2000 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1792
Блоки текстурирования (TMUs) 40 112
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 64
Производительность GPU
Gram 17 (2022)
1.41 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +709%
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC285
Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 88.1 дБ 80 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.65 мм -
Тачпад
Размер 13.1 x 8.2 см 13.0 x 7.6 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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