Главная > Сравнение ноутбуков > Gram 17 (2022) или Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) – что лучше выбрать?

LG Gram 17 (2022) против ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)

53 из 100
LG Gram 17 (2022)
VS
72 из 100
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
LG Gram 17 (2022)
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 76 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 17 (2022) и ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 17 (2022)
  • Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.2 и 1.75 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (80 и 76 Вт*ч)
Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 236-322% больше FPS в играх
  • На 59% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13732 vs 8650 баллов
  • Сенсорный экран
  • На 57% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 350 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (727 и 980 см2)
  • Имеет на 31% более четкий дисплей – 234 против 178 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 17 (2022)
vs
Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)

Корпус

Вес 1.2 кг 1.75 кг
Размеры 378.8 x 258.8 x 17.7 мм 323.5 x 224.7 x 17.9-19.6 мм
Площадь 980 см2 727 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.5% ~83.9%
Боковые рамки 6.3 мм 5.6 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 41.7 дБ

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1315:1
Охват DCI-P3 99% 100%
Время отклика - 21 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:47 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 150 / 180 Вт
Вес зарядного устройства - 420 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 40 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
Gram 17 (2022)
1.41 терафлопс
Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) +429%
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 76.6 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 13.1 x 8.2 см 7.8 x 5.3 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 17 9720 (2022) против LG Gram 17 (2022)
2. LG Gram 16 (2021) против LG Gram 17 (2022)
3. Asus Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) против LG Gram 17 (2022)
4. HP EliteBook 860 G9 против LG Gram 17 (2022)
5. Apple MacBook Pro 14 (2021) против ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
6. Dell XPS 13 Plus 9320 против ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
7. Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) против ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
8. ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) против ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) и LG Gram 17 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры