Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Батарея - 80 Вт*ч 90 Вт*ч 96 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 17 (2022) Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.2 и 2 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 26% более четкий дисплей – 178 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) Видеокарта показывает в среднем на 226-308% больше FPS в играх

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (96 и 80 Вт*ч)

Сенсорный экран

На 57% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 350 нит

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (843 и 980 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.2 кг 2 кг Размеры 378.8 x 258.8 x 17.7 мм 354 x 238 x 18.0 мм Площадь 980 см2 843 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.5% ~79.7% Боковые рамки 6.3 мм 4.3 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров - 2 Уровень шума - 52.8 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 17 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 178 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 95.6% Охват Adobe RGB - 87.3% Охват DCI-P3 99% 79.3% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Gram 17 (2022) 350 нит Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +57% 550 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 90 Вт*ч 96 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 150 Вт Вес зарядного устройства - 408 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 15 Вт 35-50 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1140 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1410 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 7.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 40 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Gram 17 (2022) 1.41 терафлопс Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +411% 7.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4267 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 81.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.35 мм Тачпад Размер 13.1 x 8.2 см 10.5 x 7.3 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.