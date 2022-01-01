Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея - 80 Вт*ч 90 Вт*ч - 41 Вт*ч 58 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 17 (2022) Легче – весит на 230 граммов меньше (1.35 и 1.58 кг)

Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (80 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7417 vs 6387 баллов

Имеет на 78% более четкий дисплей – 178 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 59% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 220 нит Причины выбрать Dell Precision 3570 Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (831 и 980 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.35 кг 1.58 кг Размеры 378.8 x 258.8 x 17.7 мм 358 x 232 x 19.3-21 мм Площадь 980 см2 831 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.5% ~80.8% Боковые рамки 6.3 мм 6.3 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 2 Уровень шума 37.2 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 17 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 178 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 500:1 Цветовой охват sRGB 99.9% - Охват Adobe RGB 85.9% - Охват DCI-P3 98.1% - Время отклика 32 мс 25 мс Максимальная яркость Gram 17 (2022) +59% 350 нит Precision 3570 220 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 90 Вт*ч 41 Вт*ч 58 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 / 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 286 граммов -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Базовая частота 1.7 ГГц 1.3 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц Ядер 12 10 Потоков 16 12 L3-кэш 12 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Gram 17 (2022) +1% 1609 Precision 3570 1590 Geekbench 5 (многоядерный) Gram 17 (2022) +35% 7993 Precision 3570 5942 Cinebench R23 (одноядерный) Gram 17 (2022) +3% 1536 Precision 3570 1490 Cinebench R23 (многоядерный) Gram 17 (2022) +16% 7417 Precision 3570 6387

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Gram 17 (2022) 1.41 терафлопс Precision 3570 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 88.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.65 мм - Тачпад Размер 13.1 x 8.2 см 11.5 x 6.7 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.