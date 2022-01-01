Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 3072 x 1920 3840 x 2400 Батарея - 80 Вт*ч 90 Вт*ч 83 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 17 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать HP Spectre x360 16 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 80-109% больше FPS в играх

Сенсорный экран

Имеет на 26% более четкий дисплей – 225 против 178 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (878 и 980 см 2 )

) На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.2 кг - Размеры 378.8 x 258.8 x 17.7 мм 357.88 x 245.36 x 19.8 мм Площадь 980 см2 878 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.5% ~85.6% Боковые рамки 6.3 мм 5.5 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет

Дисплей 2560 x 1600 3072 x 1920 3840 x 2400 Диагональ 17 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 178 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Охват DCI-P3 99% - Максимальная яркость Gram 17 (2022) 350 нит Spectre x360 16 (2022) +14% 400 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 90 Вт*ч 83 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 135 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Arc 3 A370M 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1550 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Gram 17 (2022) 1.41 терафлопс Spectre x360 16 (2022) +145% 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.1 x 8.2 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.