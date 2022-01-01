Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 3840 x 2400 Батарея - 80 Вт*ч 90 Вт*ч 57 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i5 1245U Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1265U Intel Core i7 1270P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 17 (2022) Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (80 и 57 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (702 и 980 см 2 )

) На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.2 кг 1.12 кг Размеры 378.8 x 258.8 x 17.7 мм 315.6 x 222.5 x 15.36 мм Площадь 980 см2 702 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.5% ~80.9% Боковые рамки 6.3 мм 7.1 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров - 2 Уровень шума - 35.4 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 3840 x 2400 Диагональ 17 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 178 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 2067:1 Цветовой охват sRGB - 98.6% Охват Adobe RGB - 76.5% Охват DCI-P3 99% 74.6% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Gram 17 (2022) 350 нит ThinkPad X1 Carbon Gen 10 +43% 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 90 Вт*ч 57 Вт*ч Время полной зарядки - 2:08 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 297 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Gram 17 (2022) 1.41 терафлопс ThinkPad X1 Carbon Gen 10 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 75 дБ Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 13.1 x 8.2 см - Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.