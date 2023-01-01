Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 80 Вт*ч 90 Вт*ч 70 Вт*ч Процессор Intel Core i7 1360P - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 17 (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.45 и 1.6 кг)

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.45 и 1.6 кг) Видеокарта показывает в среднем на 13-17% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 13-17% больше FPS в играх Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (80 и 70 Вт*ч) Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (691 и 980 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (691 и 980 см ) Имеет на 43% более четкий дисплей – 254 против 178 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 43% более четкий дисплей – 254 против 178 точек на дюйм (PPI) На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.6 кг Размеры 378.8 x 258.8 x 17.8 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 980 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.5% ~84.6% Боковые рамки 6.3 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 2 Скорость куллера - 6241 об/мин Уровень шума - 49.5 дБ

Дисплей 2560 x 1600 3024 x 1964 Диагональ 17 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 144 Гц 120 Гц Плотность пикселей 178 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 48900:1 Охват DCI-P3 100% 99.3% Время отклика - 49 мс Максимальная яркость Gram 17 (2023) 350 нит MacBook Pro 14 (2021) +43% 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 90 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 285 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP - 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1296 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 64 Производительность GPU Gram 17 (2023) +23% 6.42 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 6000 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x3W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 84.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 13.2 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.