Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 3200 x 2000 2560 x 1600 Батарея - 80 Вт*ч 90 Вт*ч 90 Вт*ч Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 17 (2023) Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.45 и 2 кг)

Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.45 и 2 кг) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Причины выбрать ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх На 174% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32073 vs 11687 баллов

На 174% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32073 vs 11687 баллов Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит Имеет на 33% более четкий дисплей – 236 против 178 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 33% более четкий дисплей – 236 против 178 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (884 и 980 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 2 кг Размеры 378.8 x 258.8 x 17.8 мм 355 x 249 x 22.9 мм Площадь 980 см2 884 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.5% ~84% Боковые рамки 6.3 мм 5.2 мм Цвета Черный Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров - 3

Дисплей 2560 x 1600 3200 x 2000 2560 x 1600 Диагональ 17 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 144 Гц 120 Гц Плотность пикселей 178 точек на дюйм 236 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3200 x 2000 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Gram 17 (2023) 350 нит VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) +43% 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 90 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 285 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP - 120 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм Частота GPU - 1395 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 18.5 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 4608 Блоки текстурирования (TMUs) 64 144 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU Gram 17 (2023) 6.42 терафлопс VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) +188% 18.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 6000 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x3W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.