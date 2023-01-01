Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Батарея - 80 Вт*ч 90 Вт*ч 83 Вт*ч Процессор Intel Core i7 1360P - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика GeForce RTX 3050 Mobile 4GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 17 (2023) Существенно легче – весит на 960 граммов меньше (1.45 и 2.41 кг)

Существенно легче – весит на 960 граммов меньше (1.45 и 2.41 кг) Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 30% более четкий дисплей – 178 против 137 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 30% более четкий дисплей – 178 против 137 точек на дюйм (PPI) На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать HP Omen 16 2022 (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15489 vs 11687 баллов

На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15489 vs 11687 баллов Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (915 и 980 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 2.41 кг Размеры 378.8 x 258.8 x 17.8 мм 369 x 248 x 23 мм Площадь 980 см2 915 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.5% ~78.1% Боковые рамки 6.3 мм 6.3 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров - 2 Уровень шума - 54.1 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 17 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 178 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 848:1 Цветовой охват sRGB - 99.2% Охват Adobe RGB - 73.4% Охват DCI-P3 100% 74.4% Время отклика - 14 мс Максимальная яркость Gram 17 (2023) +17% 350 нит Omen 16 2022 (AMD) 300 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 90 Вт*ч 83 Вт*ч Время полной зарядки - 2:20 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 65 Вт 200 / 280 Вт Вес зарядного устройства 285 граммов 922 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм FLOPS 6.42 терафлопс 7.46 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU Gram 17 (2023) 6.42 терафлопс Omen 16 2022 (AMD) +16% 7.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 6000 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x3W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 81 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.6 мм Тачпад Размер - 13.0 x 8.6 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.