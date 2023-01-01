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LG Gram 2-in-1 14" (2023) против Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)

55 из 100
LG Gram 2-in-1 14
VS
68 из 100
Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
LG Gram 2-in-1 14" (2023)
Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 2-in-1 14" (2023) и Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 2-in-1 14" (2023)
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (1.25 и 1.56 кг)
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13796 vs 12197 баллов
  • На 71% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 350 нит
  • Имеет на 44% более четкий дисплей – 234 против 162 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 2-in-1 14" (2023)
vs
Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)

Корпус

Вес 1.25 кг 1.56 кг
Размеры 314 x 219.5 x 16.75 мм 321.8 x 225.6 x 16.9 мм
Площадь 689 см2 726 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.5% ~84%
Боковые рамки 6.3 мм 4.8 мм
Цвета Черный Белый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц -
FLOPS 1.69 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 6 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 48 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 40
Производительность GPU
Gram 2-in-1 14" (2023)
1.69 терафлопс
Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) +280%
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6000 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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