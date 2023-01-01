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LG Gram 2-in-1 14" (2023) против HP ENVY x360 13 (2022)

56 из 100
LG Gram 2-in-1 14
VS
52 из 100
HP ENVY x360 13 (2022)
LG Gram 2-in-1 14" (2023)
HP ENVY x360 13 (2022)
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Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 2-in-1 14" (2023) и HP ENVY x360 13 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 2-in-1 14" (2023)
  • Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.25 и 1.38 кг)
  • На 110% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11624 vs 5524 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (72 и 66 Вт*ч)
Причины выбрать HP ENVY x360 13 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (641 и 689 см2)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 2-in-1 14" (2023)
vs
ENVY x360 13 (2022)

Корпус

Вес 1.25 кг 1.38 кг
Размеры 314 x 219.5 x 16.75 мм 298.3 x 214.9 x 16.1 мм
Площадь 689 см2 641 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.5% ~80%
Боковые рамки 6.3 мм 5.9 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 41 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1551:1
Цветовой охват sRGB - 98.1%
Охват Adobe RGB - 69.1%
Охват DCI-P3 - 67.6%
Время отклика - 46 мс
Максимальная яркость
Gram 2-in-1 14" (2023)
350 нит
ENVY x360 13 (2022) +14%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 327 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 1 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Скорость памяти 6 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 640
Блоки текстурирования (TMUs) 48 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 20
Производительность GPU
Gram 2-in-1 14" (2023) +20%
1.69 терафлопс
ENVY x360 13 (2022)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6000 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 84.9 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.4 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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