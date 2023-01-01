Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 1230U Intel Core i7 1250U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 2-in-1 14" (2023) Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.25 и 1.38 кг)

Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.25 и 1.38 кг) На 110% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11624 vs 5524 баллов

На 110% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11624 vs 5524 баллов Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (72 и 66 Вт*ч) Причины выбрать HP ENVY x360 13 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (641 и 689 см 2 )

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (641 и 689 см ) На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.25 кг 1.38 кг Размеры 314 x 219.5 x 16.75 мм 298.3 x 214.9 x 16.1 мм Площадь 689 см2 641 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.5% ~80% Боковые рамки 6.3 мм 5.9 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 41 дБ

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1200 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1551:1 Цветовой охват sRGB - 98.1% Охват Adobe RGB - 69.1% Охват DCI-P3 - 67.6% Время отклика - 46 мс Максимальная яркость Gram 2-in-1 14" (2023) 350 нит ENVY x360 13 (2022) +14% 400 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 66 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 327 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 6 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 768 640 Блоки текстурирования (TMUs) 48 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 20 Производительность GPU Gram 2-in-1 14" (2023) +20% 1.69 терафлопс ENVY x360 13 (2022) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 6000 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 84.9 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер - 11.5 x 7.4 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.