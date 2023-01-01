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LG Gram 2-in-1 14" (2023) против Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8)

56 из 100
LG Gram 2-in-1 14
VS
48 из 100
Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8)
LG Gram 2-in-1 14" (2023)
Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8)
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Экран 1920 x 1200
Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram 2-in-1 14" (2023) и Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram 2-in-1 14" (2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 117-160% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.25 и 1.55 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 19.5 Вт*ч большей батареей (72 и 52.5 Вт*ч)
  • На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11624 vs 9110 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram 2-in-1 14" (2023)
vs
IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8)

Корпус

Вес 1.25 кг 1.55 кг
Размеры 314 x 219.5 x 16.75 мм 313.1 x 224.9 x 17.8 мм
Площадь 689 см2 704 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.5% ~80.7%
Боковые рамки 6.3 мм 5.8 мм
Цвета Черный Серий, Синий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU - 2200 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 0.54 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Скорость памяти 6 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 128
Блоки текстурирования (TMUs) 48 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 4
Производительность GPU
Gram 2-in-1 14" (2023) +213%
1.69 терафлопс
IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8)
0.54 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6000 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.5 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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