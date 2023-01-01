Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 1360P - AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram 2-in-1 14" (2023) Видеокарта показывает в среднем на 117-160% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 117-160% больше FPS в играх Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.25 и 1.37 кг)

Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.25 и 1.37 кг) Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11624 vs 9186 баллов

На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11624 vs 9186 баллов Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (72 и 59 Вт*ч)

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (72 и 59 Вт*ч) На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.25 кг 1.37 кг Размеры 314 x 219.5 x 16.75 мм 304 x 218 x 17.46 мм Площадь 689 см2 663 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.5% ~77.4% Боковые рамки 6.3 мм 8.8 мм Цвета Черный Зеленый Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 37.6 дБ

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1200 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1112:1 Цветовой охват sRGB - 99.5% Охват Adobe RGB - 70% Охват DCI-P3 - 69.9% Время отклика - 11 мс Максимальная яркость Gram 2-in-1 14" (2023) +17% 350 нит Yoga 6 (13”, Gen 8) 300 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 59 Вт*ч Время полной зарядки - 2:05 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 300 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 1500 МГц Boost частота GPU - 2200 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 0.54 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 6 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 768 128 Блоки текстурирования (TMUs) 48 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 4 Производительность GPU Gram 2-in-1 14" (2023) +213% 1.69 терафлопс Yoga 6 (13”, Gen 8) 0.54 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 6000 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 81.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.0 x 7.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.