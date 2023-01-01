LG Gram 2-in-1 14" (2023) против Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать LG Gram 2-in-1 14" (2023)
- Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.25 и 1.42 кг)
- На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12197 vs 9335 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх
- На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
- Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.25 кг
|1.42 кг
|Размеры
|314 x 219.5 x 16.75 мм
|316.66 x 220.25 x 17.35 мм
|Площадь
|689 см2
|697 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.5%
|~81.5%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|7.6 мм
|Цвета
|Черный
|Серий, Синий
|Трансформер
|Да
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|-
|42.8 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2240 x 1400 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|1500:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:20 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|338 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|2.9 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|18 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|AMD Radeon 660M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1778
Geekbench 5 (многоядерный)
11223
Cinebench R23 (одноядерный)
1713
Cinebench R23 (многоядерный)
12197
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1900 МГц
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|1.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Скорость памяти
|6 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|768
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|48
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|24
|16
Производительность GPU
1.69 терафлопс
1.46 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|6000 МГц
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|82.5 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|12.0 x 7.5 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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