LG Gram Style 14" (2023) против Apple MacBook Air (M2, 2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать LG Gram Style 14" (2023)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
- Легче – весит на 250 граммов меньше (0.99 и 1.24 кг)
- На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11902 vs 7954 баллов
- Комплектуется на 27.4 Вт*ч большей батареей (80 и 52.6 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
- Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.99 кг
|1.24 кг
|Размеры
|311.6 x 213.9 x 15.9 мм
|304.1 x 215 x 11.3 мм
|Площадь
|667 см2
|654 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~85.3%
|~82%
|Боковые рамки
|5.1 мм
|5.6 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|130°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|243 точек на дюйм
|225 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|2560 x 1664 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|-
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1000000:1
|1384:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|-
|87.6%
|Охват DCI-P3
|-
|98.4%
|Время отклика
|1 мс
|29 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|0 Вт
|30 / 35 / 67 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|-
|174 / 189 / 250 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|-
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|18 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Apple M2 GPU
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1756
Geekbench 5 (многоядерный)
10751
Cinebench R23 (одноядерный)
1687
Cinebench R23 (многоядерный)
11902
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1456 МГц
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|6 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|768
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|48
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|24
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|-
|Частота
|6000 МГц
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|82.7 дБ
|Микрофонов
|-
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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